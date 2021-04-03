Tekerlekli sandalyeler hak sahiplerine teslim ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekerlekli sandalyeler hak sahiplerine teslim ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Tekerlekli sandalyeler hak sahiplerine teslim ediliyor

Osmaniye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında kent genelinde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye imkanı sağlıyor.

Osmaniye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında kent genelinde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye imkanı sağlıyor.

Osmaniye Belediyesi'ne gelen talepler doğrultusunda engellilik durumuna göre ihtiyaç sahibi engelli bireylere tekerlekli sandalyeler, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde kullanımlarına sunuluyor. Engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve sosyal yaşamın bir parçası olarak hayatını devam ettirmesi amacıyla Osmaniye Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında tekerlekli sandalye imkanı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda kent genelinde 20 adet tekerlekli sandalye hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Birlikte engelsiz bir yaşam için engelli vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Başkan Kadir Kara, "Şehrimizde hayatını devam ettiren engelli kardeşlerimizin sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalyelerini evlerinde teslim ediyoruz. Engelli kardeşlerimize ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal destek vermeye her zaman devam edeceğiz" diye konuştu.

Tekerlekli sandalyeleri teslim edilen vatandaşalar da belediye tarafından sunulan imkan ve desteklerden dolayı Başkan Kadir Kara'ya teşekkür ettiler. - OSMANİYE

Tekerlekli sandalyeler hak sahiplerine teslim ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hande Erçel Armağan Çağlayan Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Cenk Tosun Metin Oktay Şenol Güneş Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekerlekli sandalyeler hak sahiplerine teslim ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 10:45:54. #1.15#
title