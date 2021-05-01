2 kapkaç olayının faili olan 3 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te 2 faili meçhul kapkaç olayının faili oldukları belirlenen 3 şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Gaziantep'te 2 faili meçhul kapkaç olayının faili oldukları belirlenen 3 şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ilçesi Cemal Gürsel ve Esentepe Mahallelerinde 19-22 Nisan 2021 tarihlerinde meydan gelen 2 adet faili meçhul kapkaç olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler kapkaç olayını gerçekleştiren 3 kapkaççının kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yolda tekerlekli sandalye ile ilerleyen engelli vatandaşın yanına hızla yaklaşan kapkaççının şahsın çantasını alıp kaçması saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı