Tekerlekli sandalyedeki göçmen: Çocuklarım için Avrupa'ya gitmek istiyorum
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Yunanistan, Edirne, Suriye, Avrupa, Güncel

Tekerlekli sandalyedeki göçmen: Çocuklarım için Avrupa'ya gitmek istiyorum

YUNANİSTAN'a geçmek için Edirne'ye akın eden göçmenler arasında bulunan ve Suriye'deki iç savaşta yaralanıp, tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda kalan Abdulkerim Mıtıp (31), 3 çocuğu için Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi.

09.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:19
Tekerlekli sandalyedeki göçmen: Çocuklarım için Avrupa'ya gitmek istiyorum

YUNANİSTAN'a geçmek için Edirne'ye akın eden göçmenler arasında bulunan ve Suriye'deki iç savaşta yaralanıp, tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda kalan Abdulkerim Mıtıp (31), 3 çocuğu için Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi.

Yunanistan'a geçmek için giriş ve çıkışlara kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde binlerce göçmenin bekleyişi sürüyor. Göçmenler arasında Suriyeli 3 çocuklu Mıtıp ailesi de bulunuyor. Suriye'nin Hama bölgesinde yaşayan Abdulkerim Mıtıb, 8 yıl önce evlerinin bulunduğu bölgeye bomba düşmesi sonucu sağ elini ve sol bacağını kaybetti. Yürümekte sıkıntı çektiği için tekerlekli sandalye kullanan Abdulkerim Mıtıp, Yunanistan'a geçmek için eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Edirne'ye geldiğini söyledi.Çocuklarını okutmak için Avrupa'ya gitmek istediğini belirten Mıtıp, "Suriye'deki savaşta düşen bombadan dolayı bu hale geldim. Türkiye'ye gelip, Hatay Reyhanlı'ya yerleştim. Kapıların açılması üzerine buraya geldim. 3 çocuğum var onlar ile birlikte Kanada, Hollanda ya da Almanya'ya gitmek istiyorum. Orada çalışmak, çocuklarımı orada okutmak istiyorum. Türkiye de bize sahip çıktı. Bu halimle de olsa geçeceğim" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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Manşet

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