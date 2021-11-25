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Tekerlekli sandalyedeki adamı yumruklayıp gasp ettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Tekerlekli sandalyedeki adamı yumruklayıp gasp ettiler ABD'nin New York eyaletinde 4 saldırgan, tekerlekli sandalyedeki bir adamı saniyelerce yumruklayıp parasını ve telefonunu çaldı.

- Tekerlekli sandalyedeki adamı yumruklayıp gasp ettiler

NEW YORK - ABD'nin New York eyaletinde 4 saldırgan, tekerlekli sandalyedeki bir adamı saniyelerce yumruklayıp parasını ve telefonunu çaldı. Polis kayıplara karışan saldırganları arıyor.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Bronx bölgesindeki Mount Hope semtinde tekerlekli sandalyedeki 39 yaşındaki adam, sokak ortasında dehşeti yaşadı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 4 kişi tekerlekli sandalyedeki adama saldırdı. Saldırganlardan biri yumrukladığı adamı yere düşürdü. Diğerleri de savunmasız durumdaki adama vurmaya devam etti. New York polisi saldırganların, adamın 800 dolar nakit parasının bulunduğu sırt çantasını ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştığını belirtti.

Tekerlekli sandalyedeki adamı yumruklayıp gasp ettiler

Tekerlekli sandalyedeki adamı yumruklayıp gasp ettiler

Tekerlekli sandalyedeki adamı yumruklayıp gasp ettiler

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