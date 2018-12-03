Tekerlekli Sandalyede Dans Ederek Mutluluğu Yakaladı

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan Yiğit çiftinin doğuştan engelli 7 yaşındaki kızları Nazar, tekerlekli sandalyesinde dans ederek yaşama tutunuyor.

Şerife ve Enes Yiğit çiftinin iki çocuğundan biri olan ve belden aşağısı felçli doğan Nazar, dans ederek mutluluğu yakaladı. Tüm vaktini annesiyle geçiren küçük kızın, yaklaşık bir yıl önce fizyoterapistinin de önerisiyle Samsun Engelsiz Dans ve Engelliler Spor Kulübü Derneğinde tanıştığı dansla yaşamı değişti.

Dans etmeyi çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Nazar Yiğit, dans ettiği sırada engellerini unuttuğunu ifade etti.

Nazar, dans etmeden önce televizyonda izlediği dansçılara özendiğini şimdi ise hayallerinin gerçek olduğunu dile getirdi.

Nazar, "Dansa başladığımda çok mutlu oldum. Hayatım değişti. Başka ülkelere gidip danslar yapıyoruz. Yeni yerler gördüm, yeni arkadaşlarım oldu. Dans ederken kendimi çok mutlu hissediyorum." dedi.

Dansa devam edeceğini ve ileride başarılı bir dansçı olmayı hedeflediğini belirten Nazar, dans alanında eğitim almayı sürdüreceğini anlattı.

Nazar, Atakum Yaşam Merkezi'nde dernek üyeleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Hocalarımı ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Onlar da beni çok seviyor. Onlarla birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz, eğleniyoruz."ifadelerini kullandı.

"Dans eğitimi alması için ilgileniyoruz"

Anne Şerife Yiğit de kızının dans etmeden önce fizik tedavi gördüğünü, dansa da fizyoterapistinin isteğiyle başladığını aktardı.

Dansa başladıktan sonra mutluluğu yakalayan ve yaşamı renklenen kızının doğuştan spina bifida hastası olduğunu anlatan anne Yiğit, Nazar'ın doğduğu günden beri fizik tedavi gördüğünü söyledi.

Anne Yiğit, "Dans etmeyi çok seviyor. Evde de müzik açtığımız zaman oynuyor. Dans etmek hoşuna gidiyor, seviyor. Ben onu hiçbir zaman hayattan soyutlamadım. Her zaman sosyal ortamlarda bulunduk. Gezeriz, sinemalara gideriz. Hiçbir zaman onu kısıtlamadım. Dans ederken mutlu olduğu için biz de onu destekliyoruz. Dans eğitimi alması için ilgileniyoruz." diye konuştu.

Nazar Yiğit'in 1 yaşından bu yana fizyoterapistliğini üstlenen Sanem Reyhan Ceylan da küçük kızda dans etmeye başladıktan sonra hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumlu yönde farklılıklar gözlemlediklerini belirtti.