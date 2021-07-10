SPOR Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası Antalya'da yapıldı
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SPOR Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası Antalya'da yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası Antalya'da yapıldıAslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, 4'üncü Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası'nı Antalya'da düzenlendi.

SPOR Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası Antalya'da yapıldı

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, 4'üncü Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası'nı Antalya'da düzenlendi. Tekerlekli sandalyede dans eden 38 sporcu derece elde edebilmek için ter döktü.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası Muratpaşa ilçesinde yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 38 engelli sporcu tekerlekli sandalyeleriyle toplam 8 kategoride yarıştı.

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA PUAN ALABİLMEK İÇİN TER DÖKÜYORLAR

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Branşı'nda Teknik Komite Başkanlığı'nı yürüten milli takım antrenörü Gazi Umdu, şampiyona hakkında bilgi verdi. Şampiyonaya Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığını belirten Umdu, 'Türkiye Şampiyonası'nın sonuçları milli takım seçilmesi niteliğindedir. Birinci olan sporcular, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak. Dünya Şampiyonası Güney Kore'de Kasım ayında gerçekleşecek" dedi.

SPOR Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası Antalya'da yapıldı
SPOR Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası Antalya'da yapıldı
SPOR Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası Antalya'da yapıldı
SPOR Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası Antalya'da yapıldı
SPOR Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası Antalya'da yapıldı
SPOR Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası Antalya'da yapıldı
SPOR Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası Antalya'da yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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