Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek
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Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek

Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor
Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, 4. Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası'nın 24 Nisan Cuma günü Antalya'da düzenleneceğini duyurdu.

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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, 4. Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası'nın 24 Nisan Cuma günü Antalya'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyonun açıklamasına göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda organize edilecek yarışmalar öncesin 23 Nisan Cuma günü sporcu sınıflandırmaları yapılacak.

Toplam 20 kategoride gerçekleştirilecek şampiyonaya, 20 Nisan Salı günü mesai bitimine kadar başvurulabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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