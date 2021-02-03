Tekerlekli sandalye teniste uluslararası turnuvalara Kırbıyık Holding ana sponsor oldu

Türkiye'de bu yıl yapılacak 3 önemli tekerlekli sandalye tenis turnuvasına, Antalya merkezli Kırbıyık Holding ana spor oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Asbaşkanı Önder Yurdagül, Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık'a gerçekleştirdiği ziyarette, 2020'de salgın nedeniyle ara verilen tekerlekli sandalye tenis turnuvalarının yeniden başlamasıyla, Türkiye'nin iki uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Ancak salgının yükselişe geçmesiyle tüm dünyadaki turnuvaların neredeyse durma noktasına geldiğini belirten Yurdagül, şöyle konuştu:

"Antalya'da yapılan uluslararası turnuvaların başarıyla bitirilmesi ve sporcuların herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmaması Türkiye'nin Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) nezdindeki güvenirliğini artırdı. ITF, ülkemizi güvenli ülkelerden biri olarak gördü ve Tokyo Paralimpik Oyunları öncesinde 3 önemli turnuvayı ülkemize verdi. Paralimpik Oyunları'na katılacak sporcuların yer alacağı turnuvalarımıza, Kırbıyık Holding ana sponsor oldu. Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık, Türk sporuna çok büyük destek veriyor. İnşallah bu destek sürecektir. Ülkemizin prestiji açısından da önemli olan bu turnuvalara desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz."

Yurdagül, kasımda yine Antalya'da düzenlenecek uluslararası tekerlekli tenis turnuvalarından birine "Kırbıyık Open" ismini vereceklerini bildirdi.

Şahin Kırbıyık ise Türkiye'nin her anında hep yanında olmaya çalışan bir kuruluş olduklarını, ellerinden geldiğince ülke menfaatine olan her organizasyona destek vermeye çalıştıklarını vurguladı.

Bu ülkenin evlatları olarak yine bu topraklarda yaşadıklarını belirten Kırbıyık, "Ülkemizin hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ama bu sponsorluk olur ama başka bir şey olur, fark etmez. Rabbimiz bize veriyor biz de yaratılanların yararına çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde 15-29 Nisan'da yapılacak "Megasaray Open", "MTA Open" ve "KrosMedical Open" turnuvalarına 50 ülkeden 120 sporcu katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş