Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı, 7 Mart'ta Antalya'da kampa girecek - Haberler

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Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı, 7 Mart'ta Antalya'da kampa girecek

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı, 7 Mart'ta Antalya'da kampa girecek

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı, 7 Mart'ta Antalya'da kampa girecek.

ANTALYA (AA) - Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı, 7 Mart'ta Antalya'da kampa girecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belek ilçesinde kampa girecek milliler, Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı Megasaray Open, BNP Paribas Dünya Takımlar Kupası Elemesi ve Kros Medical Open turnuvalarına katılacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Antalya, Milli, Tenis, Mart, Spor, Haberler

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