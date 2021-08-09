Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Türkiye Şampiyonası başladı
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Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Türkiye Şampiyonası başladı

Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Demirci ilçesinde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncıları Türkiye Şampiyonası başladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncıları Türkiye Şampiyonası başladı.

24 ilden 35 sporcunun katılımıyla düzenlenen Tenis Akıncılar Türkiye Şampiyonası yeni hükümet konağı arkasında bulunan tenis sahalarında yapılıyor.

5 gün sürecek Tenis Akıncılar Türkiye Şampiyonası 13 Ağustos Cuma günü yapılacak olan final müsabakaları ile sona erecek.

Türkiye Şampiyonası açılış programına Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül, federasyon teknik hakem heyeti ve sporcular katıldı.

Kaymakam Adem Kaya, Son yıllarda Demirci kazandığı spor yatırımları ile sporun ve sporcunun merkezi olma yolunda ilerliyor. Daha önce 2 büyük Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yaptık. Engelliler tenis Türkiye şampiyonası ile yine sporcularımızı ilçemizde ağılıyor. Demirci'nin bir milli mücadele şehri. İlçemizin hem tarihini hem de doğal güzelliklerini tanıtmak için şampiyonalar düzenlemeye devam edeceğiz " dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü " İlçemizi sporun kenti yapmak adına Tenis Federasyonu ve Oryantiring Federasyonunun destekleri ile yaptığımız Türkiye şampiyonları ile farklı il ve illerden sporcuları ilçemizde görmek bizleri mutlu ediyor. Belediyemiz olarak sportif faaliyetlere destek vermeye devam edeceğiz " dedi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül, Bedensel Engelliler Spor Federasyonun 22 branşından birisi olan tekerlekli sandalye tenis branşının Türkiye şampiyonasını 2020 yılında yapamamıştık. 2021 yılında Covid-19 önlemlerini de en üst düzeye alarak sıfır vaka sayısına sahip Demirci'de yapıyoruz. Demirci Kuva-ı Milliye ruhunun hala damarlarına kadar işlemiş hala her sokaklarında o kokuyu duyduğunuz bir ilçe. Spora da çok ciddi bir yatırım yapılmış ilçeye. Çok güzel kort tesisi mevcut. 24 il den 35 sporcu şampiyonada yer alacak. Türkiye şampiyonamız başladı. Böyle güzel tesisler kazandırıldıkça ülkemizin her bir alanında çok büyük organizasyonlar yapılacak. Şampiyonamızın adına Akıncılar Türkiye Şampiyonası adını verdik "dedi.

Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Türkiye Şampiyonası başladı
Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Türkiye Şampiyonası başladı
Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Türkiye Şampiyonası başladı
Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Türkiye Şampiyonası başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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