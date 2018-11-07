Tekerlekli sandalye onu sanatından vazgeçiremedi

Geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Kadir Ekici, çok sevdiği ebru sanatını hem yapıyor, hem de öğretiyor

BİNGÖL - Bingöl'de 2012 yılında geçirdiği trafik kazasından sonra tekerlekli sandalye ile yaşamına devam eden Kadir Ekici, engeline rağmen çok sevdiği ebru sanatını icra etmeye devam ederken, kursiyerlerin de öğretmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çorum Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 2009 yılında mezun olan ve ebru sanatı ile uğraşan Kadir Ekici (30), 2012 yılında geçirdi. Kaza sonrası tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamını süren Ekici, 2 yıl aranın ardından tekrar çok sevdiği ebru sanatına başladı. Halk Eğitim ve Gençlik Merkezi'nin destekleriyle açtığı kursta hem sanatını icra eden Ekici, hemde kursiyerlere ders veriyor.

Küçük yaştan beri sanatla ilgilendiğini ve kazanın ardından bundan vazgeçmediğini belirten Ekici, "2012 yılında geçirdiğim bir trafik kazasında vücut fonksiyonlarımı kaybettim. Gördüğüm tedavilerin ardından Allah'a şükür biraz daha toparlandım. Küçük yaşımdan beri sanatla her zaman ilgilenmek istemişimdir ve kazadan öncede istediğim bölümü tamamlamıştım. Kazadan sonra nasıl sanatıma devam edebilirim, kurs açabilirim diye düşündüm. Halk Eğitim ve Gençlik Merkezi'nin ortaklaşa desteklediği bir proje ile ebru sanatı kursunu açtım ve devam ediyorum. Kursumuzda 20 öğrencim var. Burada kursiyerlerime ebru sanatı ve tekniklerini öğretmeye çalışıyorum. Bunun yanı sıra hat kurslarını da vermeye başlayacağım" dedi.

"Kaza kesinlikle beni engellemedi"

Diğer engelli bireylerinde hayattan vazgeçmemesi gerektiğini vurgulayan Ekici, "Geçirdiğim kaza kesinlikle beni engellemedi. Evet belki ayaklarım tam olarak tutmuyor o ama bana engel olmadı bu durum. Aksine engelime rağmen daha çok güçlü oldum. Tüm engelli arkadaşlarımızda buraya gelip ders alabilirler. Onlar kendi engellerini aşabilirler. Ben inandım onlardan inansın ve mücadele etsin" şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Sümeyye Ekin Eker, Kadir hocasının azminden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "İş yoğunluğundan dolayı ebru sanatının sakinleştirici bir atmosferi olduğunu biliyordum. Teyzemde bu kursu görüyor ve memnun kaldığını belirtmişti. Kurstan çok memnunum ama Kadir hocanın azminden ve kendisinden de çok memnunum. Kadir hocanın hayattan kopmamasını, azmini ve kararlığını takdir etmeliyiz. Engeline rağmen sanatını bizlere çok iyi yansıtan değerli biri" diyerek düşüncelerini aktardı.