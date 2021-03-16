Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol Takımı, Yalova'da kampa girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol Takımı, Yalova'da kampa girdi

16.03.2021 17:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:15

Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası (B) hazırlıkları kapsamında ilk kamp çalışmalarına Yalova'da başladı.

Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası (B) hazırlıkları kapsamında ilk kamp çalışmalarına Yalova'da başladı.

Başantrenör Murat Saltan yönetiminde 90. Yıl Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren milli takım, çalışmalarını 23 Mart'ta tamamlayacak.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Saltan, ilk kampı Yalova'da yaptıklarını ve bu kentin kendilerine uğur getirdiğine inandıklarını söyledi.

Temmuz ayında Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek şampiyonada ilk 2'ye girerek A kategorisine geçmeyi hedeflediklerini aktaran Saltan, "Temmuz ayına kadar 4 veya 5 kamp planlamamız var. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden 17 sporcuyla kampımıza başladık. Aralarında ilk defa katılanlar da var ama çoğu tecrübeli. Aslında bu bir seçme kampı. Kamp sonrasında sayımızı 14'e indireceğiz." diye konuştu.

Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol Takımı, Yalova'da kampa girdi
Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol Takımı, Yalova'da kampa girdi
Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol Takımı, Yalova'da kampa girdi
Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol Takımı, Yalova'da kampa girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Pervin Buldan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Rasim Öztekin Hakan Taşıyan Berrak Tüzünataç
Spor Fatih Terim Mesut Bakkal Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol Takımı, Yalova'da kampa girdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 18:22:17. #1.15#
title