Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol Takımı, Yalova'da kampa girdi

Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası (B) hazırlıkları kapsamında ilk kamp çalışmalarına Yalova'da başladı.

Başantrenör Murat Saltan yönetiminde 90. Yıl Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren milli takım, çalışmalarını 23 Mart'ta tamamlayacak.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Saltan, ilk kampı Yalova'da yaptıklarını ve bu kentin kendilerine uğur getirdiğine inandıklarını söyledi.

Temmuz ayında Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek şampiyonada ilk 2'ye girerek A kategorisine geçmeyi hedeflediklerini aktaran Saltan, "Temmuz ayına kadar 4 veya 5 kamp planlamamız var. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden 17 sporcuyla kampımıza başladık. Aralarında ilk defa katılanlar da var ama çoğu tecrübeli. Aslında bu bir seçme kampı. Kamp sonrasında sayımızı 14'e indireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız