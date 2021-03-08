Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol Takımı, Yalova'da kamp yapacak
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Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol Takımı, Yalova'da kamp yapacak

08.03.2021 19:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:49
Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol Takımı, Yalova'da kamp yapacak

Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol Takımı, Yalova'da kampa girecek.

Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol Takımı, Yalova'da kampa girecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, milli takım, Avrupa Şampiyonası (B) hazırlıkları kapsamında 15-23 Mart tarihlerinde Yalova'da kamp yapacak.

A Milli Takım'ın kamp kadrosunda 17 sporcu yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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