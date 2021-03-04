Tekerlekli Sandalye Kadın Atletizm Milli Takımı, olimpiyat kotasına odaklandı
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Tekerlekli Sandalye Kadın Atletizm Milli Takımı, olimpiyat kotasına odaklandı

04.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:49

Dubai'de gerçekleştirilen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde 8 madalya elde eden kadınlar tekerlekli sandalye atletizm milli takımı, 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota almayı amaçlıyor.

Dubai'de gerçekleştirilen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde 8 madalya elde eden kadınlar tekerlekli sandalye atletizm milli takımı, 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota almayı amaçlıyor.

Antrenörlüğünü Ömer Cantay'ın yaptığı, Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci ve Zeynep Acet'ten oluşan kadınlar tekerlekli sandalye milli takımı Antalya'da haftanın beş günü idman yapıyor.

Milli takım sporcuları, 2021'e ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota almak amacıyla çalışıyor.

Paralimpik oyunlarına tekerlekli sandalye atletizm branşında katılarak Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu unvanı da bulunan Antrenör Ömer Cantay, AA muhabirine, Dubai'de 10-13 Şubat tarihlerinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde 8 madalya elde ettiklerini hatırlattı.

Milli takım olarak 15-18 Mart tarihlerinde Tunus'ta düzenlenecek ve paralimpik oyunlarının son kota yarışması olan Grand Prix için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Cantay, "Sporcularımızdan Hamiden Doğangün 400 metrede daha önce paralimpik oyunlarına kota almayı başardı. Dubai'de Zeynep Acet ve Zübeyde Süpürgeci için en çok uğraştık ancak kotayı alamadık. Önümüzde Tunus yarışı var. İnşallah orada geri kalan sporcularımız kotayı alacak ve yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Son paralimpik oyunlarında dördüncü olarak madalyayı kaçırdıklarını aktaran Cantay, Tokyo'da yarım kalan işlerini tamamlamak ve Türk halkına mutluluk yaşatmak istediklerini söyledi.

Milli sporcuların gözü olimpiyatlarda

Salgın sürecinde düzenlenen ilk turnuvada 3 altın madalya elde eden Hamide Doğangün ise "Hedefim Tokyo'da kürsüyü görmek." ifadesini kullandı.

Milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, Dubai'de önemli dereceler elde etmesine rağmen kota alamamanın üzüntüsünü yaşadığını kaydetti. Tunus'taki yarışta kota alacağına inandığını vurgulayan Süpürgeci, "Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayı alarak İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." dedi.

Milli sporcu Zeynep Acet de "Her sporcunun olmak istediği yer olimpiyatlardır. Olimpiyatlardan madalyalarla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Tekerlekli Sandalye Kadın Atletizm Milli Takımı, olimpiyat kotasına odaklandı
Tekerlekli Sandalye Kadın Atletizm Milli Takımı, olimpiyat kotasına odaklandı
Tekerlekli Sandalye Kadın Atletizm Milli Takımı, olimpiyat kotasına odaklandı
Tekerlekli Sandalye Kadın Atletizm Milli Takımı, olimpiyat kotasına odaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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