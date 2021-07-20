Tekerlekli sandalye hayaline kavuşan engelli Erdem'in yüzü bayramda güldü
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Tekerlekli sandalye hayaline kavuşan engelli Erdem'in yüzü bayramda güldü

Tekerlekli sandalye hayaline kavuşan engelli Erdem'in yüzü bayramda güldü
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Kültür Sanat

Düzce'de yaşayan bedensel engelli Erdem Albayrak, İyilik Sevdalıları ve Yardımlaşma Derneği sayesinde kavuştuğu akülü aracıyla Kurban Bayramı'nda rahatça dolaşıp büyüklerinden harçlık toplayacak olmanın sevincini yaşıyor.

Düzce'de yaşayan bedensel engelli Erdem Albayrak, İyilik Sevdalıları ve Yardımlaşma Derneği sayesinde kavuştuğu akülü aracıyla Kurban Bayramı'nda rahatça dolaşıp büyüklerinden harçlık toplayacak olmanın sevincini yaşıyor.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü Köyünde oturan 16 yaşındaki Erdem Albayrak, ikiz kardeşiyle doğum sırasında oksijensiz kalması sonucu yüzde 96 bedensel engelli dünyaya geldi.

Kısa süre sonra kardeşinin vefat etmesiyle yalnız kalan ve yaşı büyüdükçe çok amaçlı tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan Albayrak, bu isteğini çevresindekilere anlattı.

Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için hayaline kavuşamayan Albayrak'a, Düzce İyilik Sevdalıları ve Yardımlaşma Derneği aracılığıyla çok amaçlı tekerlekli sandalye hediye edildi.

Aracına kavuşan Erdem, Kurban Bayramı'nı gezerek kutlamanın mutluluğunu yaşıyor.

"Çocuk gülerse dünya güler"

Dernek Başkanı Reşit Kurt, AA muhabirine, Erdem'i sevindirmek, hayaline kavuşturmak istediklerini belirterek, "Ona en güzel hediyeyi verdik. Erdem mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Bir çocuğun evde hapis olması, hiç istemediğimiz bir şey. Erdem, artık arkadaşlarıyla dışarıya çıkıp akülü arabasıyla dolaşabilecek." diye konuştu.

Amaçlarının Erdem'in yüzünü bir nebze de olsa güldürmek olduğunu vurgulayan Kurt, şöyle devam etti:

"Bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyorum, onlar sayesinde güzel işler yapıyoruz. Erdem'e, 'Akülü arabanla bayramda ne yapacaksın?' dedim. O da bana, 'Ağabey şeker toplayacağım, büyüklerimden bayram harçlığı alacağım. Topladığım harçlıklarla kendime telefon ve tablet almayı düşünüyorum.' dedi. Arkadaşlarımızı mutlu etmek bize yetiyor. 'Çocuk gülerse dünya güler' sloganımız var. Bağışçılarımızın destekleriyle biz de daha çok insana yardım edebiliyoruz. Bu da bizim için gurur verici."

Bedensel engelli Albayrak da tekerlekli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Şeker toplayacağım, sokakta gezeceğim, harçlık toplayacağım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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