Tekerlekli sandalye figürü ile engelsiz dünyaya dikkat çektiler

03.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:25

Başakşehirli öğrenciler, 'Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) Projesi' kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için farklı bir projeye imza attı. 330 öğrenci, tekerlekli sandalye figürü oluşturarak engelsiz bir dünyaya dikkat çekti.

Başakşehir Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen 'Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) Projesi', farklı etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Proje kapsamında bir grup gönüllü öğrenci, Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi öğrencileri, Beden Eğitimi Öğretmenleri Kenan Uzun ve Göktürk Ekim liderliğinde bir araya geldi.

"330 ÖĞRENCİDEN TEKERLEKLİ SANDALYE"

330 öğrenci, okul bahçesinde tekerlekli sandalye figürü oluşturarak farkındalık oluşturdu. Okul öğrencilerinden Alara Gökçe ve Taner Bayram, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza atmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Tüm vatandaşlarımızı engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ASIL SORUN, KALPLERDEKİ ENGELLER"

Toplumda farkındalık oluşturmak için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini vurgulayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Asıl sorun, fiziki engeller değil, kalplerdeki engeller. Bu bilincin tüm topluma yayılmasını amaçlıyoruz. Mutluluğun şehri Başakşehir'de engel yok diyor. Tüm vatandaşlarımızı, engelli kardeşlerimiz için daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA