Tekerlekli Sandalye Dans Sporu 5. Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapılacak
AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Tekerlekli Sandalye Dans Sporu 5. Türkiye Şampiyonası 26 Mart'ta Kütahya'da yapılacak.
KÜTAHYA (AA) - Tekerlekli Sandalye Dans Sporu 5. Türkiye Şampiyonası 26 Mart'ta Kütahya'da yapılacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 10.00-20.00 saatleri arasında Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Yarışmalar erkek, kadın ve çiftlerde 16 kategoride yapılacak.
AA / Muhammed Boztepe - Spor