Tekerlekli Sandalye Dans Sporu 5. Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapılacak - Haberler

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Tekerlekli Sandalye Dans Sporu 5. Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapılacak

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Tekerlekli Sandalye Dans Sporu 5. Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapılacak

Tekerlekli Sandalye Dans Sporu 5. Türkiye Şampiyonası 26 Mart'ta Kütahya'da yapılacak.

KÜTAHYA (AA) - Tekerlekli Sandalye Dans Sporu 5. Türkiye Şampiyonası 26 Mart'ta Kütahya'da yapılacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 10.00-20.00 saatleri arasında Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yarışmalar erkek, kadın ve çiftlerde 16 kategoride yapılacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Tekerlekli Sandalye, Kütahya, Türkiye, Dans, Spor, Haberler

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