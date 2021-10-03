- Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı, engelleri dans ile aşıyor

Polonya'da düzenlenecek Avrupa Tekerlekli Sandalye Dans Şampiyonası'nda ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmek için çalışıyorlar

ANTALYA - Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı, 8-10 Ekim tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek Avrupa Tekerlekli Sandalye Dans Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası'nda kategorilerinde birinci olan sporcular, Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı'na seçildi. 6 sporcu 8-10 Ekim tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek olan Avrupa Tekerlekli Sandalye Dans Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Yaklaşan şampiyona öncesi sporcular Antalya'da kampa girdi. Günde sabah ve akşam olmak üzere iki kez çalışma yapan sporcular ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirebilmek için çalışıyor. Takımda; Abdülkadir Ünal, Nezihe Ünal, Şima Elif Umdu, Barış Bayraktar, Hüseyin Ayyıldız, Yeliz Güllü yer alıyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Branşı'nda Teknik Komite Başkanlığı'nı yürüten milli takım antrenörü Gazi Umdu, geçtiğimiz temmuz ayında bir Türkiye Şampiyonası gerçekleştirdiklerini ve her kategorinin birincisinden bir milli takım belirlediklerini kaydetti.

"Çekirdek kadromuz"

6 kişiden oluşan milli takımla Antalya'da kampta olduklarını ifade eden Umdu, "Önümüzdeki hafta Polonya'da yapılacak Avrupa Uluslararası Şampiyonası'nda yarışacağız. Kasım aydında Güney Kore'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na bir hazırlık niteliğinde olacak bu yarışma. Amacımız Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek. Bu kadromuz çekirdek, bu sene aramıza 3 sporcu daha katıldı" dedi.

"Önemli bir kamp"

Günde iki kez antrenman yaptıklarını anlatan Umdu, "Sabah yüklenme öğleden sonra ise daha çok teknik analizler şeklinde gidiyor. Bu kampın içeriğinde hem rakip sporcuları tanıma hem kendi kapasitemizi geliştirme, rutinlerimizi ve kompozisyonlarımızı temizleme gibi bir çalışma yapıyoruz. Tekerlekli sandalye dans sporu branşında iki ana kategori var, birisi serbest stil, burada sporcular istedikleri müzikle istedikleri koreografiyi, 2 dakika içinde sunmaları gerekiyor. İkinci kategori dans sporu kısmı burada, Uluslararası Dans Federasyonu'nun belirlediği kriterler var. 5 tane latin, 5 tane standart dans olmak üzere toplam 10 dansta yarışmaya girecekler. Her dansın sırasıyla sahnelenmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"İddialıyız"

Sporculardan Abdülkadir Ünal, tekerlekli sandalyeyle dans etmeye 2015 yılında başladığını ve iş yarışmasına bir yıl sonra başladığını belirtti. Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek olan şampiyonaya hazırlandıklarını dile getiren Ünal, "Ardından Güney Kore'de Dünya Şampiyonası var. Onun için Varşova'daki yarışma çok önemli ve başarılı olmamız gerekiyor. Sabah ve akşam salon ve açık alanda çalışıyoruz. Teknik çalışmalar yapıyoruz. Yorucu ama keyif aldığımız bir sporu yapıyoruz, milli takımı temsil etmek için buradayız. Altı kategoride yarışıyorum. İddialı şekilde gideceğiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Hiçbir sonuç bizim dansa olan aşkımızı değiştirmez" dedi.

"Kendimizi tanıtmak istiyoruz"

29 yaşındaki Barış Bayraktar, ilk kez bir uluslararası yarışmada sahneye çıkacağının altını çizerek, "Milli Takım'daki ilk tecrübem olacak. Dansa iki yıl önce başladım. 6 kişilik bir ekibiz. Beşiktaş Kulübü'nden Milli Takıma geldim. Spor hayatımda hep vardı. Ama basketboldan dansa geçiş yaptım. Süreç Milli Takıma kadar geldi. Dansta gelişmenin sonu yok. Biz insanlara kendimizi tanıtmak istiyoruz. Bu sporu bilsinler istiyoruz. Milli Takımımızı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.