Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası, yarın Finlandiya'da başlayacak
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Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası, yarın Finlandiya'da başlayacak

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası, yarın Finlandiya'da başlayacak

Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası, yarın Finlandiya'da başlayacak.

Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası, yarın Finlandiya'da başlayacak. Türkiye, organizasyondaki ilk maçını İtalya ile oynayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Curling Federasyonu (WCF) tarafından Lohja kentinde organize edilen şampiyonada müsabakalar, 10-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra ev sahibi Finlandiya, Estonya, ABD, Çekya, Almanya, Macaristan, İtalya, Japonya ve İsviçre katılacak.

Milli takım kadrosu; Züleyha Bingöl, Kenan Coşkun, Savaş Şimşek, Turan Akalın ve Serdal Pamaz'dan oluşuyor.

Lig usulü oynanacak şampiyonada tüm takımlar birbiriyle karşılaşacak ve ilk 4 sırada yer alan takımlar yarı finale yükselecek. Yarı final ve final karşılaşmaları sonrası organizasyonu ilk üç sırada bitiren ülkeler ise A klasmanına yükselecek.

Türkiye'nin şampiyonadaki maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

18.30 Türkiye-İtalya

11 Nisan Pazar:

09.30 Türkiye-Macaristan

14.00 Finlandiya-Türkiye

12 Nisan Pazartesi:

14.00 Türkiye-ABD

18.30 Almanya-Türkiye

13 Nisan Salı:

09.30 İsviçre-Türkiye

18.30 Estonya-Türkiye

14 Nisan Çarşamba:

14.00 Çekya-Türkiye

18.30 Türkiye-Japonya

15 Nisan Perşembe:

Yarı final ve final karşılaşmaları oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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