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Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası

Finlandiya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü maçında Japonya'yı 8-6 mağlup etti.

29.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:32
Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası

Finlandiya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı 'nda Türkiye, dördüncü maçında 'yı 8-6 mağlup etti.

Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, Lohja kentinde organize edilen şampiyonada A Grubu'ndaki dördüncü müsabakasında Japonya ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 8-6 kazanarak turnuvadaki 2. galibiyetini aldı.

Türkiye, bugün TSİ 19.30'da İtalya ile mücadele edecek.

Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası'nda A ve B gruplarında toplam 15 takım mücadele ediyor. Şampiyona sonunda ilk 3 sırada yer alacak ekipler, A Klasmanı'na yükselecek.

Kaynak: AA
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