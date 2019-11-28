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Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası

Finlandiya'da süren Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, İsveç'e 12-8 mağlup oldu.

28.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:00
Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası

Finlandiya'da süren Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı 'nda Türkiye, 'e 12-8 mağlup oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lohja kentinde düzenlenen ve 15 ülkenin katıldığı şampiyonada, Türkiye ikinci maçında İsveç'le karşılaştı.

Maçtan 12-8 mağlup ayrılan Türkiye, şampiyonadaki ilk yenilgisini aldı.

Türkiye, şampiyonadaki üçüncü maçında bugün TSİ 16.30'da Kanada ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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