Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası
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Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası

Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Japonya'yı 10-3 yenerken, Çekya'ya 9-4 mağlup oldu.

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Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Japonya'yı 10-3 yenerken, Çekya'ya 9-4 mağlup oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Lohja düzenlenen ve takımların A klasmanına yükselmek için mücadele ettiği şampiyonada, milli takım son iki maçını oynadı.

Milliler, Japonya'yı 10-3 yenerken, Çekya'ya 9-4 yenildi.

Yarı finale çıkma şansını daha önce kaybeden Türkiye, şampiyonayı sekizinci sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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