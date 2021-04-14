Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Japonya'yı 10-3 yenerken, Çekya'ya 9-4 mağlup oldu.

Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Japonya'yı 10-3 yenerken, Çekya'ya 9-4 mağlup oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Lohja düzenlenen ve takımların A klasmanına yükselmek için mücadele ettiği şampiyonada, milli takım son iki maçını oynadı.

Milliler, Japonya'yı 10-3 yenerken, Çekya'ya 9-4 yenildi.

Yarı finale çıkma şansını daha önce kaybeden Türkiye, şampiyonayı sekizinci sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu