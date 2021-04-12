Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, ABD'ye 6-3, Almanya'ya ise 5-4 mağlup oldu.
Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz
Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, ABD'ye 6-3, Almanya'ya ise 5-4 mağlup oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Finlandiya'nın Lohja kentinde 10 ülkenin katılımıyla düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde milli takım, ABD ve Almanya ile karşılaştı.
Mililer, ABD'ye 6-3, Almanya'ya ise 5-4 yenildi.
Türkiye, yarın İsviçre ve Estonya ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur