Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası

Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya'ya 8-5 yenildi.

Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz
Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz

Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya'ya 8-5 yenildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenen şampiyonadaki ilk mücadelesini İtalya karşısında veren milli takım, rakibine 8-5 mağlup oldu.

Şampiyonada 10 ülke ilk üç sırada yer alarak A klasmanına yükselmek için mücadele eriyor.

Milli takım, yarın TSİ 09.30'da Macaristan ve TSİ 14.00'te Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 22:48:44. #1.15#
title