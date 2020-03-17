Tekerlekli sandalye basketbolunda paralimpik oyunları kura çekimi ertelendi
Tekerlekli sandalye basketbolunda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları grup kura çekimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
17.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:38
Tekerlekli sandalye basketbolunda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları grup kura çekimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasında, "22 Mart'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbol grup kura çekimi, koronavirüs önlemleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi." denildi.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele etme hakkı elde etmişti.
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Kaynak: AA