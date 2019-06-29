Tekerlekli sandalye basketbolunda özel turnuva

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Takımı, İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı özel turnuvadaki ikinci maçında İran'ı 71-62 yendi.

Beylikdüzü Spor Salonu'nda düzenlenen "İstanbul Cup"taki ilk maçında dün Rusya'yı 55-30 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, bugünkü ilk müsabakasında ise İran ile karşılaştı. Milliler, rakibini 71-62 mağlup etti.

Turnuvada aynı zamanda milli formaya veda eden Ferit Gümüş için Rusya karşılaşmasının ardından veda töreni düzenlendi.

Milli takım, turnuvadaki üçüncü maçında bugün Güney Kore ile karşılaşacak.

Kaynak: AA