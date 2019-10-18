Tekerlekli sandalye basketbolunda derbi heyecanı
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.
Ligde ikinci haftayı maç yapmadan geçen ve oynadığı 2 karşılaşmayı kazanan Galatasaray, averajla 6. sırada yer alıyor.
Yaptığı 3 müsabakadan da galip ayrılan Beşiktaş ise averajla lider durumda bulunuyor.