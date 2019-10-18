Tekerlekli sandalye basketbolunda derbi heyecanı

18.10.2019 10:04

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

Ligde ikinci haftayı maç yapmadan geçen ve oynadığı 2 karşılaşmayı kazanan Galatasaray, averajla 6. sırada yer alıyor.

Yaptığı 3 müsabakadan da galip ayrılan Beşiktaş ise averajla lider durumda bulunuyor.

Kaynak: AA