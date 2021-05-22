Tekerlekli sandalye basketbolunda 2. etap karşılaşmaları başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekerlekli sandalye basketbolunda 2. etap karşılaşmaları başlıyor

Tekerlekli sandalye basketbolunda 2. etap karşılaşmaları başlıyor
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonunda 2. etap karşılaşmaları, 24-28 Mayıs tarihlerinde Yalova ve Bursa'da oynanacak.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonunda 2. etap karşılaşmaları, 24-28 Mayıs tarihlerinde Yalova ve Bursa'da oynanacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalara 9 ilden 15 takım katılacak.

Sezonun 2. etabı, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda 24 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da oynanacak Yalova Ortopedikler-1907 Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle 3 etap ve play-off lig usulüne göre oynanan Süper Lig'de ilk etap sonunda; İzmir BBSK birinci, BJK HDI Sigorta ikinci, Galatasaray üçüncü, Gazişehir Gaziantep dördüncü, Bağcılar Engelli GSK beşinci, 1907 Fenerbahçe altıncı, Pendik Belediyesi Engelliler yedinci ve Yalova Ortopedikler sekizinci sırada bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Deniz Çakır Hande Erçel Necati Şaşmaz
Spor Arda Turan Adem Büyük Fatih Terim Gökhan Töre Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekerlekli sandalye basketbolunda 2. etap karşılaşmaları başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 17:42:46. #1.16#

title