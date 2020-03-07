Tekerlekli sandalye basketboluna koronavirüs engeli
Tekerlekli sandalye basketbolunda 12-15 Mart tarihlerindeki Avrupa kupası müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.
Tekerlekli sandalye basketbolunda 12-15 Mart tarihlerindeki Avrupa kupası müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu, 12-15 Mart tarihlerinde oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi müsabakalarının koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Türk ekipleri Galatasaray ve Beşiktaş HDI Sigorta, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final grup maçlarına katılmaya hak kazanmıştı.
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Kaynak: AA