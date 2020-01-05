: Tekerlekli sandalye basketbolu hayata bakışını değiştirdi

05.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:59

Şanlıurfa'da doğuştan bir ayağında bulunan engel nedeniyle içine kapanık bir yaşam sürdüren 20 yaşındaki Mahmut Açıkgöz'ün hayatı, 5 yıl önce başladığı tekerlekli sandalye basketbolu sayesinde değişirken, genç sporcu, 22 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'na seçilme başarısı gösterdi.

Geçen sezon Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un oyuncularından olan Mahmut Açıkgöz, 15 yaşına kadar toplumdan uzak kalmayı ve vaktinin büyük çoğunluğunu evinde geçirmeyi tercih etti.

Beş yıl önce bir dönemler tekerlekli sandalye basketbolu oynayan Selami Habeş ile tesadüfen tanışınca bu alanda kendini geliştirebileceğini öğrenen Mahmut Açıkgöz, hayatının gidişatını tamamen değiştirme fırsatı yakaladı.

Basketbolla tanıştıktan sonra çok çalışarak takımının değişmezleri arasına giren genç oyuncu, 22 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'na seçilmenin gururunu yaşıyor.

Mahmut Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk antrenmana çıktığında "Ben bu işi yapamam" diye düşündüğünü söyledi.

Fakat zamanla bu düşüncesinin değiştiğini aktaran Mahmut Açıkgöz, "İçimde bir ateş yakılmıştı bir kere. Birkaç antrenmana daha gidince bu işi yapabileceğime inandım. Antrenmanları hiç kaçırmadan çalışmalarımı sürdürdüm ve başarıyı yakaladım. Önceleri yedekte bekledim ama sabrederek çalıştım ve takımın değişmezleri arasına girmeyi başardım." diye konuştu.

"Hedefim A Milli Takım'a da seçilmek"

Hedeflerinin çok büyük olduğunu ve özellikle A Milli Takım'a seçilip başarılar yakalamak istediğini dile getiren Mahmut Açıkgöz, şöyle devam etti:

"Bu ay Ankara'da düzenlenecek 22 Yaş Altı Erkek Milli Takım kampına gideceğim. İnşallah bu sene İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası, sonra da Dünya Şampiyonası'nda milli takım ile başarılı olmak istiyorum. Engelliler olarak hiçbir zaman umudumuzu kaybetmemeliyiz. İnsan; vücudundaki engeli değil, kafasındaki engeli kaldırırsa istediği şeylere ulaşabilir. Ben de pes etmedim, çalıştım ve bugünlere geldim çok şükür, mutluyum."

Mahmut Açıkgöz, spor sayesinde hayattan keyif almaya başladığını, yeni şeyler öğrendiğini anlatarak, "Sporla tanıştıktan sonra hayata bakışım çok değişti. Spor sayesinde farklı şehirleri görme, başka insanlarla tanışma şansını yakaladım. Benim gibi tüm engellilere spor yapmayı tavsiye ediyorum. Spor insanın hayatını değiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Tekerlekli sandalye basketbolunda hedefleri olduğunu vurgulayan Mahmut Açıkgöz, "Şu anda genç milli takımlarda oynuyorum ama hedefim A Milli Takım'a da seçilmek. Kendime inanıyorum ve çalışarak inşallah başarılı olacağım." diye konuştu.

Yıldırım: "Çok çalışarak kendisini kanıtladı"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım, takımdaki oyuncuların iki yabancı hariç tamamının altyapıdan gelen, Şanlıurfalı basketbolculardan oluştuğunu belirtti.

Gençlere önem veren ve bunun meyvesini alan bir kulüp olmayı başardıklarını dile getiren Yıldırım, Mahmut Açıkgöz'ün de kendisini geliştirerek önemli bir oyuncu haline geldiğini ifade etti.

Mahmut Açıkgöz'ün milli takım hedeflerini gerçekleştireceğine inandığının altını çizen Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye'de genç milli takımlara en fazla oyuncu gönderen kulüplerden biriyiz. Mahmut da başarısıyla genç milli takımda oynayan bir oyuncumuz. Mahmut bizimle tanışmadan önce engeli nedeniyle kendisini dışlanmış, sosyal hayattan uzak hisseden bir çocuğumuzdu. Bizimle ve sporla tanıştıktan sonra çok çalışarak kendisini kanıtladı ve genç milli takımın önemli oyuncularından biri haline geldi. Takımımızda en fazla süre alan oyuncularımızdan biri ve kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah Şanlıurfa ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek, bizi gururlandırmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

Haber Videosu