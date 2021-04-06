Tekerlekli sandalye basketbolda sezon başlıyor
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Tekerlekli sandalye basketbolda sezon başlıyor

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Tekerlekli sandalye basketbolda sezon başlıyor

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 8 Nisan Perşembe günü başlayacak.

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HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 8 Nisan Perşembe günü başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sezon ara verilen Süper Lig'de, 2020-2021 sezonu 3 etap ve play-off lig usulüne göre düzenlenecek.

Ligde 9 ilden 15 takım yer alacak. Sezonun açılış maçı Bağcılar Engelli Gençlik ile Yalova Ortopedikler arasında yapılacak.

Yalova ve Bursa'da eş zamanlı oynanacak 1. etap müsabakaları, 12 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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