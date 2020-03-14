Tekerlekli sandalye basketbolda Avrupa kupaları iptal edildi
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2019-2020 sezonundaki Avrupa kupalarının iptal edildiğini duyurdu.
14.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:22
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2019-2020 sezonundaki Avrupa kupalarının iptal edildiğini duyurdu.
IWBF Europe'den yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda oynanması planlanan Avrupa Kupası, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri, Avrupa Ligi Finalleri ve 2021 Avrupa Kupası Eleme Müsabakaları yeni tip koronavirüs nedeniyle iptal edildi." ifadeleri yer aldı.
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Kaynak: AA