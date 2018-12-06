Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımından Tolay'a Ziyaret

Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, ziyaretteki konuşmasında, Dünya Engelliler Günü'nün farkındalık yaratan bir gün olduğuna inandığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak, engelsiz kent olma yolunda çok büyük çalışmalarımız var. Fatma Şahin, başkan olduktan sonra engellilere yönelik yapılması gerekenleri, bize gösterdiği yolda vizyon çalışmalarıyla destekliyoruz. Ziyaretimize gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı ağırlamaktan onur ve şeref duyuyoruz. Çok ince düşünerek bizleri ziyaret ettikleri için ayaklarına sağlık. Elimizden geldiği kadar farkındalık yaratan basketbol spor branşını destekleme çalışmalarını son surat devam ettirmek zorundayız. Bu sorumluluğu hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımı performansları için kutlayan Tolay, "Daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyoruz. Avrupa yolunda da bu başarıların devam edeceğini düşünüyoruz. Şehreküstü semtinde bulunan Talat Özkarslı Spor Salonu'nda oynanan maçlara tüm Gazianteplilerin destek vermesini istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ise Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın değişik yönleriyle farkındalık oluşturduğuna dikkat çekti.

Çelebi, şunları kaydetti:

"Bizim onları ziyaret etmemiz gerekirken 'artık bizler engelleri aştık, buradayız' demeleri bizi mutlu etti. Arkadaşlarımız, 'fırsat verildikçe aşılmayacak engel yoktur. Engel bacakta, kolda, kulakta değil, engel kalplerdedir' diyor. Engellilik ortadan kaldırılırsa her şeyi düzelteceklerini ifade ediyorlar. Biz de bu düşünceye inanıyoruz. Gaziantep, engelsiz kent yolunda emin adımlarla ilerliyor. Diyoruz ki, engelli engelsiz beraber yaşama kültürünü yakalarsak başarılı oluruz. Gaziantep bu başarıyı yakaladı."