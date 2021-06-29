Tekerlekli sandalye basketbol takımı her maçı galibiyetle sonuçlandırdı
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Tekerlekli sandalye basketbol takımı her maçı galibiyetle sonuçlandırdı

Tekerlekli sandalye basketbol takımı her maçı galibiyetle sonuçlandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

68 Aksaray Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Lig boyunca katıldığı 5 müsabakadan tamamını galibiyetle sonuçlandırdı.

68 Aksaray Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Lig boyunca katıldığı 5 müsabakadan tamamını galibiyetle sonuçlandırdı.

Aksaray'ın adını Süper Lig'e taşımaya hazırlanan 68 Aksaray Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 1. Lig'de mücadele ediyor. Pandemi süreci sebebi ile tüm maçlarını Yalova ve Bursa'da gerçekleştiren Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı katıldığı tüm maçlarda Aksaray'ın yüzünü güldürdü. Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden 1. Lig'de toplam 12 takım var. Lig sonunda 1. ve 2. olan takımlar Süper Lig'e yükselerek lig boyunca 11 maç oynanacak. Şuana kadar 68 Aksaray Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 5 maça çıkarak mağlubiyet görmedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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