Tekerlekli sandalye basketbol takımı farklı kazandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekerlekli sandalye basketbol takımı farklı kazandı

Tekerlekli sandalye basketbol takımı farklı kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 12. haftasında kendi evinde Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı müsabakayı 89-51 kazandı.

BURSA (İHA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 12. haftasında kendi evinde Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı müsabakayı 89-51 kazandı.

Başta Vali Hasan Şıldak olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı vekaleten Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da takıma destek için salonda yerini aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ligin 12'nci haftasında rakibi Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübünü karşısında farklı kazanmayı bildi. Alparslan Türkeş Spor Salonundaki karşılaşma 89-51 Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın üstünlüğüyle sona erdi. - BALIKESİR

Tekerlekli sandalye basketbol takımı farklı kazandı

Tekerlekli sandalye basketbol takımı farklı kazandı

Tekerlekli sandalye basketbol takımı farklı kazandı

Tekerlekli sandalye basketbol takımı farklı kazandı

Tekerlekli sandalye basketbol takımı farklı kazandı

Tekerlekli sandalye basketbol takımı farklı kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Büyükşehir Belediyespor, Tekerlekli Sandalye, basketbol, Bursa, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title