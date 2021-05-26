Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ikinci etabına Terma City ev sahipliği yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ikinci etabına Terma City ev sahipliği yapıyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ikinci etabına Terma City ev sahipliği yapıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Yalova'da başlayan ve 4 Haziran'a kadar devam edecek HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2. etabına Terma City ev sahipliği yapıyor.

Yalova'da başlayan ve 4 Haziran'a kadar devam edecek HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2. etabına Terma City ev sahipliği yapıyor.

Karaderili Şirketleri Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Yalova Terma City'nin sponsorluk katkıları ile düzenlenen 2. ligde, tekerlekli sandalye basketbolunun en iyi takımları ve oyuncuları yarışıyor.

Oyuncu, teknik heyet, hakem ve federasyon yetkilileri, salgın tedbirleri kapsamında bütün önlemler üst seviyede tutularak aşılı otel personeli tarafından ağırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Yalova Terma City'nin İşletme Müdürü Mustafa Hügül, şunları kaydetti:

"Yalova'da oynanacak ve 10 gün sürecek Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etap maçları için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi birçok dev takımın yer aldığı 15 takımın sporcularına, hakemleri, federasyon yetkilileri olmak üzere yaklaşık 500 kişilik kafileye ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece onurluyuz. Sürecin başından bu yana otellerimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan Güvenli Turizm Belgelendirme Programı kapsamında bugüne kadar ciddi denetimlerden geçip sorunsuz bir şekilde ilerledik. Sporcularımız gönül rahatlığı ile aşılanmış bir personel ile muhatap olacak."

1. etabın heyecanına ortak olduktan sonra 2. etabın mutluluğu ve heyecanını yaşayacaklarını aktaran Hügül, "Engelli sporculara kapılarımız ardına kadar açık. Onlar için elimizden gelen tüm engelleri kaldırıyoruz. Terma City olarak gerek spora gerek engel tanımayan sporculara desteğimiz devam edecek. Avrupa'nın en önemli organizasyonunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hem Yalova iline hem de spora katkımız olduysa ne mutlu bize. Basketbolun kalbi Yalova'da atmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 'KOBİ'lere finansman desteği için '2021 Nefes Kredisi' 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran'da uygulamaya alınacak.'
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "KOBİ'lere finansman desteği için '2021 Nefes Kredisi' 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran'da uygulamaya alınacak."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Ebru Gündeş Şevval Şahin
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Ali Palabıyık Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ikinci etabına Terma City ev sahipliği yapıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 15:32:00. #1.16#

title