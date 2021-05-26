Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ikinci etabına Terma City ev sahipliği yapıyor

Yalova'da başlayan ve 4 Haziran'a kadar devam edecek HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2. etabına Terma City ev sahipliği yapıyor.

Yalova'da başlayan ve 4 Haziran'a kadar devam edecek HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2. etabına Terma City ev sahipliği yapıyor.

Karaderili Şirketleri Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Yalova Terma City'nin sponsorluk katkıları ile düzenlenen 2. ligde, tekerlekli sandalye basketbolunun en iyi takımları ve oyuncuları yarışıyor.

Oyuncu, teknik heyet, hakem ve federasyon yetkilileri, salgın tedbirleri kapsamında bütün önlemler üst seviyede tutularak aşılı otel personeli tarafından ağırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Yalova Terma City'nin İşletme Müdürü Mustafa Hügül, şunları kaydetti:

"Yalova'da oynanacak ve 10 gün sürecek Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etap maçları için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi birçok dev takımın yer aldığı 15 takımın sporcularına, hakemleri, federasyon yetkilileri olmak üzere yaklaşık 500 kişilik kafileye ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece onurluyuz. Sürecin başından bu yana otellerimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan Güvenli Turizm Belgelendirme Programı kapsamında bugüne kadar ciddi denetimlerden geçip sorunsuz bir şekilde ilerledik. Sporcularımız gönül rahatlığı ile aşılanmış bir personel ile muhatap olacak."

1. etabın heyecanına ortak olduktan sonra 2. etabın mutluluğu ve heyecanını yaşayacaklarını aktaran Hügül, "Engelli sporculara kapılarımız ardına kadar açık. Onlar için elimizden gelen tüm engelleri kaldırıyoruz. Terma City olarak gerek spora gerek engel tanımayan sporculara desteğimiz devam edecek. Avrupa'nın en önemli organizasyonunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hem Yalova iline hem de spora katkımız olduysa ne mutlu bize. Basketbolun kalbi Yalova'da atmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu