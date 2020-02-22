Haberler » Spor » Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi - Spor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide 1907 Fenerbahçe, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 72-69 yendi.

22.02.2020 00:14 | Son Güncelleme: 22.02.2020 00:14
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide 1907 , HDI Sigorta'yı 72-69 yendi.

Süleyman Seba Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da sarı-lacivertliler 35-29 önde kapattı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı da 1907 Fenerbahçe 66-58 kazanmıştı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler