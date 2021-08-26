Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'ndan Tokyo'da galibiyetle başlangıç
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'ndan Tokyo'da galibiyetle başlangıç

Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'ndan Tokyo'da galibiyetle başlangıç
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Güney Kore'yi 80-70 mağlup etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Güney Kore'yi 80-70 mağlup etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, A Grubu ilk karşılaşmasında Güney Kore ile mücadele etti. Milliler baştan sona üstün götürdüğü müsabakadan 80-70'lik skorla galip ayrılarak, oyunlara iyi bir başlangıç yaptı. Milli Takım grubun ikinci karşılaşmasında yarın 05.15'te Kanada ile karşı karşıya gelecek.

(İHA)

Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'ndan Tokyo'da galibiyetle başlangıç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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