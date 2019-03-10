Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi

Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, EuroLeague-3 C grubunda şampiyon oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Takımı, grubun son maçında Fransa'nın Marsilya takımını 66–50 mağlup ederek şampiyon oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen antrenör Muharrem Karakafa, ilk kez Avrupa kupalarına katılmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Süper Lig'de gösterdikleri başarıları Avrupa kupalarında da gösterdiklerini dile getiren Karakafa, şunları kaydetti:

"Çok güzel maçlar çıkardık. Ekip ruhu ile mücadele ederek ilk etapta başarılı bir turnuva geçirdik. Gaziantep'te başarılı çalışmalar yapmıştık. Bu çalışmaların karşılığını burada aldık. Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın başarılı olması için maddi ve manevi olarak ellerinden gelen gayreti gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e ve Gazişehir Gaziantep Kulüp Başkanımız Adil Konukoğlu'na teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA