Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi

Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Kupası Grup Elemeleri'nde şampiyon oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Kupası Grup Elemeleri final maçında Balıkesir Belediyespor'u 64-75 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Avrupa Kupası Grup Elemelerini şampiyon unvanıyla tamamlayan engelli basketçileri, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu tebrik etti.

Basketbolcu ve teknik heyetin büyük bir başarıya imza attığını belirten Konukoğlu, "Hiç bir engel tanımadan, büyük özveriyle mücadele vererek Avrupa şampiyonu olan takımımızı gönülden kutluyorum. Başta teknik heyetimiz ve basketbolcularımız olmak üzere tüm emeği geçenleri ve yöneticilerimizi kutluyorum. Gaziantep şehrinin ismini ve bayrağımızı şampiyon unvanıyla taşıyan takımımızın, başarısının devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.