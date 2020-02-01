Haberler » Spor » Tekerlekli sandalye basketbol: IWBF Şampiyonlar Ligi - Spor

Tekerlekli sandalye basketbol: IWBF Şampiyonlar Ligi

Galatasaray ve Beşiktaş, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı.

01.02.2020 21:52 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:52
Tekerlekli sandalye basketbol: IWBF Şampiyonlar Ligi

ve Beşiktaş, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Federasyonu (IWBF) Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı.

Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri'nde A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, İtalya'nın Milano kentindeki organizasyonda çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanarak grubunu 2. sırada tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

İspanya'nın Albacete kentinde müsabakaları oynanan B Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise 4 maçın 2'sini kazanarak averajla ikinci oldu ve çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın çeyrek final turundaki rakipleri, gruplardaki tüm maçların sonuçlanmasıyla netleşecek.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler