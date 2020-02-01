Tekerlekli sandalye basketbol: IWBF Şampiyonlar Ligi
Galatasaray ve Beşiktaş, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı.
Galatasaray ve Beşiktaş, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı.
Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri'nde A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, İtalya'nın Milano kentindeki organizasyonda çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanarak grubunu 2. sırada tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
İspanya'nın Albacete kentinde müsabakaları oynanan B Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise 4 maçın 2'sini kazanarak averajla ikinci oldu ve çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın çeyrek final turundaki rakipleri, gruplardaki tüm maçların sonuçlanmasıyla netleşecek.