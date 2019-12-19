Tekerlekli sandalye basketbol hakemi Yekta Şansal Koç, Paralimpik Oyunları'nda görev yapacak
Tekerlekli sandalye basketbol hakemi Yekta Şansal Koç, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda görev yapacak.
Tekerlekli sandalye basketbol hakemi Yekta Şansal Koç, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda görev yapacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF), 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yer alacak tekerlekli sandalye basketbol branşında görev alacak hakemleri açıkladı.
IWBF'nin açıkladığı Paralimpik Oyunları'nda görev yapacak 26 hakem arasında Türkiye'den IWBF kokartlı Yekta Şansal Koç yer aldı.