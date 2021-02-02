Tekerlekli Sandalye Basketbol Genç Erkek Milli Takımı Yalova'da kampa girecek

22 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Mili Takımı, 8-19 Şubat tarihlerinde, Yalova'da kampa girecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç milliler, 2021 Dünya ve Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Yalova'da girecekleri kamp programı ile başlayacak.

Başantrenör Mahmut Kemal Okur'un gözetiminde gerçekleştirilecek kampa 15 milli sporcu katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er