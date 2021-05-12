Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'nın Tokyo 2020'deki rakipleri belli oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda A Grubu'nda Japonya, Kanada, Güney Kore, İspanya ve Kolombiya ile mücadele edecek.