Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'nın Tokyo 2020'deki rakipleri belli oldu
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'nın Tokyo 2020'deki rakipleri belli oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'nın Tokyo 2020'deki rakipleri belli oldu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda A Grubu'nda Japonya, Kanada, Güney Kore, İspanya ve Kolombiya ile mücadele edecek.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda A Grubu'nda Japonya, Kanada, Güney Kore, İspanya ve Kolombiya ile mücadele edecek.

Tarihinde üçüncü kez paralimpik oyunlarına katılacak Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'nın rakipleri, İngiltere'de gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu.

Kuraya 5. torbadan katılan Türkiye, A Grubu'nda ev sahibi Japonya, Kanada, Güney Kore, İspanya ve Kolombiya ile eşleşti.

B Grubu'nda ise ABD, Avustralya, Büyük Britanya, Almanya, Cezayir ve İran yer aldı.

Grup maçları sonunda ilk 4 sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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