Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'nın Tokyo Paralimpik Oyunları'ndaki rakipleri belli oluyor
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'nın Tokyo Paralimpik Oyunları'ndaki rakipleri belli oluyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'nın Tokyo Paralimpik Oyunları'ndaki rakipleri belli oluyor
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Türkiye'nin Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye basketbolda karşılaşacağı rakipleri belli oluyor.

Türkiye'nin Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye basketbolda karşılaşacağı rakipleri belli oluyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkek millilerin grup aşamasındaki rakipleri 12 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak.

Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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