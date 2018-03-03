Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel 3. Lig B Grubu'nda Gümüşhacıköy Hayat Engelliler, sahasında Sorgun Engelliler Umutspor'u 59-40 mağlup etti.

Gümüşhacıköy Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu Gümüşhacıköy ekibi 17-6 önde tamamladı.

İkinci periyotta da üstünlüğünü bırakmayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 42-12 önde gitti.

Üçüncü periyodu 51-26 önde tamamlayan ev sahibi ekip, son çeyrekte de üstünlüğünü koruyarak salondan 59-40 galip ayrıldı.

Gümüşhacıköy Hayat Engelliler Kulübü Başkanı Serdar Özkoparan, maçın ardından yaptığı açıklamada, ligi yenilgisiz lider olarak sürdürdükleri belirterek, şimdiden bir üst gruba çıkmaya hak kazandıklarını söyledi.