Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı, kampa giriyor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmak için Avrupa şampiyonasında mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı, İstanbul'da kampa girecek.

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı, son kamp çalışmalarını başantrenör Mustafa Koç yönetiminde gerçekleştirecek. Yarın İstanbul'da kampa girecek Ay-Yıldızlı ekibin Bahçelievler Spor Salonu'ndaki hazırlıkları, 27 Haziran Perşembe günü sona erecek. Kampa 12 basketbolcu katılacak.

Milliler, 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek Avrupa şampiyonasında Almanya, Hollanda, Fransa, Büyük Britanya ve İspanya ile karşılaşacak.



Kaynak: DHA