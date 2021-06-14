Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası
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Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi İtalya'yı 56-48 yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi İtalya'yı 56-48 yendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, Udine kentinde oynanan müsabakanın ilk yarısını da 35-20 üstün bitirdi.

Karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayı kaydeden milli oyuncu Mahmut Açıkgöz oldu.

Milli takım, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 16.45'te Fransa ile karşılaşacak.

Organizasyon, gelecek yıl Japonya'da yapılması planlanan 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nın Avrupa elemesi özelliğini de taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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