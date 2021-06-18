Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
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Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncülük maçında İsrail'e 60-59 yenilerek dördüncü oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncülük maçında İsrail'e 60-59 yenilerek dördüncü oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, İtalya'nın Udine kentinde oynanan karşılaşmada rakibine 1 sayı farkla mağlup oldu.

Milli takımda Mücahit Günaydın 21, Murathan Atik 18, Mahmut Açıkgöz 14 ve Rıdvan Aksoy 6 sayı üretti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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