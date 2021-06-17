Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
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Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, yarı final maçında İspanya'ya 73-39 yenildi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, yarı final maçında İspanya'ya 73-39 yenildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, İtalya'nın Udine kentinde oynanan karşılaşmada rakibine 73-39 mağlup olarak final şansını yitirdi.

İspanya karşısında millilerde Mücahit Günaydın 20, Mahmut Açıkgöz 12, Rıdvan Aksoy ise 6 sayıyla oynadı.

Milli takım, organizasyonda yarın TSİ 15.30'da İsrail ile üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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