Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, yarı final maçında İspanya'ya 73-39 yenildi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, yarı final maçında İspanya'ya 73-39 yenildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, İtalya'nın Udine kentinde oynanan karşılaşmada rakibine 73-39 mağlup olarak final şansını yitirdi.

İspanya karşısında millilerde Mücahit Günaydın 20, Mahmut Açıkgöz 12, Rıdvan Aksoy ise 6 sayıyla oynadı.

Milli takım, organizasyonda yarın TSİ 15.30'da İsrail ile üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan